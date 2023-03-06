Мужчину задержали за ограбление бывшей жены в Зеленогорске

Росгвардейцы задержали подозреваемого Фото: Олег ЗОЛОТО

Сотрудники Росгвардии задержали мужчину, ограбившего бывшую жену. Злоумышленник отобрал у экс-супруги мобильный телефон. Инцидент произошел 3 марта в Зеленогорске. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти.

- Бывшие супруги поссорились на Путейской улице. Мужчина отобрал у женщины смартфон и сбежал. Потерпевшая обратилась к сотрудникам и передала приметы обидчика, - говорится в сообщении ведомства.

Позже подозреваемый был задержан возле одного из домов на проспекте Ленина. Позже стало известно, что задержанный ранее уже был судим за умышленное причинение тяжкого вреда здоровью. Мужчину доставили в 81 отдел полиции. Специалисты выясняют обстоятельства случившегося.