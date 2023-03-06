В Петербурге наказали владельца нелегального прилавка с цветами у Гостиного двора

Очередь в несколько метров выстроилась за букетами в преддверии праздника. Фото: vk.com/newstucentr

Напротив Гостиного двора в Петербурге 6 марта появился прилавок с цветами. Жители города выстроились в огромную очередь, чтобы урвать букет для своей второй половинки в преддверии праздника. Но продавец появился там незаконно, поэтому этой ситуацией очень скоро заинтересовались специалисты.

- Уполномоченные сотрудники пресекли незаконную предпринимательскую деятельность. В отношении нарушителей составлен административный протокол, - говорится в сообщении пресс-службы администрации Центрального района.

Петербуржцам напомнили, что торговля в местах, которые для этого не предусмотрены, влечет за собой штрафы. Жителей города попросили не поощрять незаконную деятельность и не покупать товары сомнительного качества.