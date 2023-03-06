Число обманутых дольщиков сократилось в Петербурге после появления системы эскроу-счетов

В прошлом году застройщики сдали 9 проблемных объектов Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге стало меньше обманутых дольщиков. Такая тенденция складывается после появления системы эскроу-счетов, которая помогает покупателям отстоять свои права. Строительную отрасль перевели на проектное финансирование 3,5 года назад.

- Теперь деньги дольщиков не передаются застройщику сразу после заключения сделки, а хранятся на эскроу-счетах в банке, пока дом не введут в эксплуатацию. Если застройщик не справляется с обязательствами, то дольщикам могут вернуть деньги, - пишет «Вечерний Санкт-Петербург».

В прошлом году в эксплуатацию ввели восемь проблемных многоквартирных домов и многоэтажную автостоянку. При этом известно, что дольщики до последнего не расторгают сделки, чтобы не потерять выгоду и получить квартиру по низкой ипотечной ставке с господдержкой.