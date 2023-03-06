Почти вдвое выросло предложение жилья на вторичном рынке Петербурга

В городе снизились цены на квартиры Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Петербурге на 44,4 процента вырос объем предложения квартир на вторичном рынке. Такой рост отмечен в феврале 2023 года по сравнению с этим же месяцем в прошлом году. Об этом говорится в исследовании сервиса «Авито. Недвижимость».

- С ростом объема предложения мы связыванием падение цен на вторичном рынке в Санкт-Петербурге. Предложений стало значительно больше, чем в прошлом году, поэтому собственники предлагают покупателям скидки, - говорится в исследовании.

К факторам, повлиявшим на рост предложения, относят также переезд многих петербуржцев в другие страны в прошлом году. Такие жители города пытались быстрее продать квартиры, поэтому цены были ниже рынка.

В 2022 году средняя стоимость квартиры в Петербурге составляла 8,8 миллионов рублей. А уже через год она снизилась до 8,2 миллионов.