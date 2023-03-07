Облачно и до минус 5 градусов будет в Петербурге 7 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге во вторник, 7 марта 2023 года, будет холодная, но спокойная погода. Погоду будет формировать небольшой гребень антициклона, поэтому погода будет почти бесснежная, а в области достаточно морозно. Об этом рассказал ведущий специалист центра "Фобос" Михаил Леус.

- Сегодня метеорологические условия в Северной столице сформирует небольшой гребень антициклона. В такой ситуации в регионе ожидается облачная с прояснениями погода, без существенных осадков, а на территории области местами еще пройдет небольшой снег, - рассказал синоптик.

Днем в Петербурге температура воздуха до минус 3-5 градусов, по Ленинградской области до 2-7 градусов мороза. Ветер будет западный 1-6 метров в секунду.

В среду, 8 марта, от нуля до минус 2 градусов.