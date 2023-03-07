Два трупа мужчины и женщины нашли на севере Петербурга

Два трупа нашли в квартире в Калининском районе Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

На севере Санкт-Петербурга обнаружили два трупа мужчины и женщины. Тела находились в одной из квартир в Калининском районе. Их нашла сестра погибшего мужчины, решив проведать своего брата, который перестал выходить на связь. Об этом 7 марта 2023 года сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Трупы мужчины и женщины были обнаружены вечером 6 марта в квартире дома 8/3 по улице Вавиловых. Об этом в правоохранительные органы сообщила петербурженка, встревоженная пропажей своего 49-летнего брата. Женщина поехала в квартиру родственника, - рассказал источник.

Вместе с хозяином квартиры в помещении была мертвая 39-летняя женщина. Полиция осмотрела тела, но признаков насильственной смерти на них не обнаружила. На данный момент причина смерти не ясна, это предстоит выяснить специалистам.

Тела направлены в морг. Давность смерти по оценке эксперта составляет около двух недель. Двери квартиры были закрыты изнутри.