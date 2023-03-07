Январская погода с метелью ждет Петербург 8 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Международный женский день в Санкт-Петербурге пройдет при ненастной погоде. Главный синоптик города Александр Колесов предупредил горожанок, что 8 марта 2023 года будет зимняя, декабрьская или даже январская погода с метелью, а также морозной ночью.

- Завтрашний день мы с вами встретим декабрьской, даже, скорее всего, январской погодой. Ночью 8 марта в Санкт-Петербурге опять будет морозно, до минус 10 градусов, а утром снег, ветер до 8-13 метров в секунду и метель даже, - отметил синоптик.

Днем погода станет немного помягче. К обеду ветер ослабеет, а осадки продолжат идти лишь временами. Но солнца скорее всего не будет. Температура воздуха поднимется до нуля - минус 2 градусов.