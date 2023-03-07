Пенсионер развратил двух девочек в парадной дома в Петербурге

Пожилой вымогатель подозревается в развращении двух подростков Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге по подозрению в педофилии задержали пенсионера. Мужчина 63-х лет подозревается в развращении двух девочек. Жалоба на местного жителя поступила в полицию Выборгского района 6 марта 2023 года. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- Пенсионер подозревается в том, что 29 сентября 2022 года около 21:30 в парадной дома на проспекте Луначарского совершил развратные действия в отношении девочек 14 и 15 лет, - рассказал источник.

Мужчину задержали 6 марта и отправили в изолятор временного содержания. На данный момент по делу проводится проверка и решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Также известно, что ранее у пенсионера была судимость. В 2001 году он проходил в качестве обвиняемого по делу о вымогательстве в составе группы с применением насилия и получил три года условно.