Полиция накрыла незаконную добычу песка в Ленобласти

Экономическая полиция выявила незаконную добычу песка в Ленобласти / Фото: ГУ МВД по СПб и ЛО

В Ленинградской области полиция накрыла незаконную добычу песка во Всеволожском районе. К тому моменту, как преступников выявили, они успели похитить и продать более 5 тысяч кубометров песка. Об этом 7 марта 2023 года сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Незаконный бизнес был организован в районе поселка Хапо-Ое на территории земельных участков сельхозназначения. Оперативники установили, что земля принадлежит 45-летней предпринимательнице, а организатором незаконного бизнеса оказался ее супруг, работающий поваром. Также семейной паре помогал один их знакомый, - рассказали в полиции.

5 тысяч "кубов" песка, которые супруги успели продать, были реализованы с конца января. Стоимость похищенного оценивается в более чем 16 миллионов рублей.

По факту возбуждено уголовное дело. Расследование продолжается.