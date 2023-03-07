250 тысяч цветов украсят Кировский район Петербурга Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Календарная весна уже наступила, но и тепло тоже не заставит себя ждать. В Санкт-Петербурге уже начали подготовку к теплому сезону. Традиционно садовники готовят декоративную посадку сотен тысяч различных цветов, которые будут украшать улицы города всю весну, лето и захватят осень. Об этом 7 марта 2023 года рассказали в комитете по благоустройству.

- В Кировском районе Петербурга распустится почти 250 тысяч цветов. Вазы в парке Александрино вдоль проспекта Стачек порадуют прохожих разноцветными георгинами. Цветник в саду 9 января будет состоять из цинии махровой Дабл Захара, - рассказали в комитете.

Скоро проспекты и улицы будут украшать пылающие виолы и тюльпаны. После летом на площади Стачек в вазах поселятся розовая калибрахоа и красный остеоспермум, а бронзовому маршалу Говорову прекрасно подойдут красные бегонии.