Движение на дорогах в центре Петербурга ограничат с 9 и 10 марта

Очередные перекрытия дорог ждут петербуржцев с 9 и 10 марта 2023 года. Фото: Олег ЗОЛОТО

ГАТИ предупредила петербуржцев о проведении дорожных работ с 9 и 10 марта. Из-за этого движение транспорта ограничат одновременно в четырех районах. В Адмиралтейском районе 9 марта начнется ремонт по набережной реки Мойки и Большой Морской улице. На следующий день стартуют работы по устройству пешеходной галереи и фасадных лесов по Садовой улице.

В Выборгском районе перекроют Боткинскую и Академика Лебедева вплоть до Большого Сампсониевского проспекта, а также проспекта Луначарского. Закроют и улицу Коммунаров в городе Сестрорецке.

C 10 марта также ограничат движение транспорта у дома 19 по улице Восстания в Центральном районе.

– Мы рекомендуем планировать маршруты следования с учетом вводимых ограничений, связанных с производством дорожных работ, – сообщили на официальном сайте административно-технической инспекции.

Подробнее об ограничениях на карте города можно узнать на сайте ГАТИ по ссылке.