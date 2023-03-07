На месте бывшего эскалаторного завода на Васильевском острове Петербурга могут построить ЖК

Бывший эскалаторный завод на Васильевском острове готовятся застроить жильем Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Бывший эскалаторный завод имени Котлякова на Васильевском острове в Санкт-Петербурге может стать ЖК. Компания "Отделстрой" получила разрешение на застройку жильем территории бывшего предприятия на 17-й линии ВО. Об этом 7 марта 2023 года сообщает "Деловой Петербург".

- Территория будущего строительства принадлежала производителю эскалаторов, а в начале 2022 года перешла к компании "Отделстрой". После собственник согласовал с КГИОП снос завода. Сейчас компания получила разрешение на жилую застройку, но сама компания о планах не говорит, - пишет издание.

Площадь будущей застройки эксперты оценивают в 30 тысяч квадратных метров, а объем инвестиций может составить 4 миллиарда рублей.