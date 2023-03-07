Троих подростков задержали за угон машины в Петербурге

Трое несовершеннолетних задержаны за угон машины в Петербурге Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге полиция задержала троих подростков за угон машины. Пропажу своего автомобиля 6 марта 2023 года заметила 44-летняя жительница Красносельского района. Женщина обратилась в правоохранительные органы и попросила найти транспорт. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Женщина рассказала, что ее автомобиль «Смарт – EORFOUR» 2004 года выпуска был угнан в период с 8 утра 3 марта по 8 утра 6 марта от дома 49 по Ленинскому проспекту, - рассказали в полиции.

Стражи порядка взялись за работу и вскоре, в 11 часов утра у дома 1 по улице Маршала Захарова задержали подозреваемых угонщиков. Ими оказались трое подростков: двоим по 14 лет, одному 15 лет. Все трое нигде не учатся.

По факту было возбуждено уголовное дело. Двоим задержанным избрали подписки о невыезде, третьему - обязательство о явке.