Полиция задержала мужчину за развращение мальчика в Петербурге

В Санкт-Петербурге полицейские задержали подозреваемого в развращении мальчика Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Полиция Санкт-Петербурга задержала мигранта за развращение мальчика. 7 февраля 2023 года в управление МВД поступила информация о том, что неизвестный человек ведет интимную переписку с 15-летним мальчиком. Следователи взялись за работу. Об этом рассказали в главном управлении МВД по Петербургу и Ленинградской области.

- Неустановленное лицо в чате одной из социальных сетей не позднее 29 января, вело с 15-летним мальчиком переписки на темы сексуального характера, а также совершало иные развратные действия, - рассказали в полиции.

Спустя месяц, 6 марта в четыре часа дня у дома 8 по улице Новоселов в Северной столице полиция задержала 33-летнего гражданина одной из стран ближнего зарубежья. Именно он подозревается в развращении подростка.

Возбуждено уголовное дело. Продолжается проведение оперативно-следственных мероприятий.