Потерявшийся в метро Петербурга пес Филя наконец-то нашел дом

Сотрудники метро Петербурга смогли пристроить собаку-потеряшку Филю. Фото: vk.com/metrospbofficial

Усилиями сотрудников метро Петербурга знаменитому псу Филе нашли новый дом. Напомним, рыжий пес потерялся в подземке 9 января 2023 года. О рыжем малыше группа неравнодушных собачников узнала на странице метрополитена. Объявление опубликовали и в группе «Я потерялся». Читателям пушистый путешественник запал в сердце. Многие следили за судьбой бедняги и надеялись, что хозяин появится. Но прошел месяц, а чуда не случилось. Однако у истории все-таки случился счастливый конец.

– В воскресенье новая семья приехала и уехала вместе с нашим Филей. Теперь это их Филя! Кинолог также пообщался с новыми родителями, рассказал о всех его особенностях, ребята готовы работать с ним и главное – любить, – сообщили в группе «Петербургское метро» во ВКонтакте.

Со слов куратора Татьяны, рыжий Хатико с печальными глазами превратился в настоящего улыбашку.