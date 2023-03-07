Мужчина выжил после падения с 20-метровой высоты в Петербурге

Приезжий из Смоленска упал с 20-метровой высоты в Купчино и выжил Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербурге мужчина чудом выжил, упав с высоты 20 метро. "Везунчиком" оказался 43-летний приезжий из Смоленска. Вечером 6 марта 2023 года жители дома 37 по проспекту Славы обнаружили мужчину на первом этаже, он был без сознания. Об этом сообщает АН "Оперативное прикрытие".

- 43-летнего мужчину обнаружили без сознания 6 марта около 18 часов на первом этаже дома 37 по проспекту Славы. Он упал в лестничный проем с 7-го этажа и выжил, - рассказал источник.

Из парадной пострадавшего мужчину госпитализировали в городскую больницу №26. У него диагностировали закрытую черепно-мозговую травму, сотрясение мозга, травму груди, перелом грудины, переломы ребер, травму живота, перелом костей таза, лодыжек и большой берцовой кости. Пациента поместили в отделение реанимации.

Сейчас полиция Фрунзенского района выясняет, как именно мужчина упал в проем лестницы.