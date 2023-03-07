Мужчина зверски забил палкой пенсионера в Гатчине

Сотрудниками полиции задержан подозреваемый в избиении прохожего в Гатчине Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В городе Гатчина, который находится в Ленинградской области, мужчина зверски забил пенсионера палкой. В четыре часа ночи 6 марта 2023 года в полицию Гатчинского района поступил звонок от очевидцев, которые рассказали, что один мужчина избивает другого. Об этом сообщили в главном управлении МВД по Петербургу и области.

- Очевидцы сообщили, что у дома 48 по проспекту 25 Октября в городе Гатчина, мужчина избивает палкой другого мужчину, тащит по дороге, - рассказали в полиции.

На место прибыли стражи порядка и обнаружили мужчину, на вид около 60 лет, который бригадой скорой помощи госпитализирован и помещен в реанимацию.

Уже вечером того же для у того же самого дома был задержан 44-летний житель Ставропольского края. Оказалось, что мужчины ранее друг друга не знали. У них возник конфликт, на почве которого приезжий начал избивать пенсионера.

Возбуждено уголовное дело.