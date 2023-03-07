Коммунальщики поздравили петербурженок с 8 Марта проекциями открыток на фасадах домов

Коммунальщики оригинально поздравили петербурженок с 8 Марта - световыми проекциями. Фото: комитет по энергетике Петербурга

В преддверии Международного женского дня фасады домов и зданий Санкт-Петербурга украсили инсталляции-открытки. Сразу несколько картин появились на фасаде Российской национальной библиотеки на Московском проспекте. Среди них – «Девочка с персиками», «Жница», «Купчиха за чаем» и другие шедевры живописи. В Шушарах можно увидеть автопортрет Зинаиды Серебряковой, а на 8-й линии Васильевского острова – еще одну «Купчиху за чаем». Дом по ул. Шпалерной, 44Б украсил портрет Анны Ахматовой кисти Натана Альтмана.

Некоторые проекции - это известные картины. Фото: комитет по энергетике Петербурга

- Место для размещения портрета Анны Ахматовой выбрано не случайно. Неподалёку, между домами № 12 и 14 на Воскресенской набережной, установлен памятник поэтессе, - рассказали в комитете по энергетике и инженерному обеспечению Санкт-Петербурга.

На трех фасадов домов Северной столицы разместили иллюминационные открытки: Кондратьевский проспект, 14; Большой проспект В.О., 70; Каменноостровский проспект, 26-28.

Праздничная иллюминация будет включаться и выключаться автоматически, одновременно с уличным освещением.