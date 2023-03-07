Пожар произошел в детском саду на улице Подвойского в Петербурге

Электрощиток загорелся в детском саду в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

7 марта в 10:32 утра специалисты МЧС потушили пожар в детском саду №108 в третьем корпусе дома 48 на улице Подвойского. Утром сотрудники учреждения почувствовали запах гари. Воспитатели тут же позвонили в МЧС, чтобы предотвратить распространение огня.

К зданию детского сада прибыли 20 пожарных на четырех единицах техники. Испугавшихся детей и персонал на время работы служб вывели на улицу. Как выяснилось, огонь возник в помещении электрощитовой, а после распространился на площади 0,5 квадратных метров. К 10:32 пожар полностью потушили.

Официальных сведений о пострадавших пока нет.

– Необходимо соблюдать правила пожарной безопасности. Не оставляйте без присмотра включенные в электросеть бытовые электроприборы. В случае обнаружения пожара звоните по телефонам «101» или «112», – напомнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.