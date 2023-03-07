В Санкт-Петербурге 52-летняя женщина обварилась кипятком во время принятия ванны и погибла

Обварившуюся кипятком в ванне женщину не смогли спасти. Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В Санкт-Петербургском районе Колпино на юго-востоке города 52-летняя женщина погибла, обварившись кипятком во время принятия ванны. Тело несчастной было обнаружено в одной из квартир дома вечером 6 марта. Как сообщил "КП" источник в правоохранительных органах, на трупе кроме следов обварения кипятком нашли кровь - в ушах и в носу.

- В 20.51 в полицию Колпинского района поступило сообщение, что в доме 62 по улице Пролетарской обнаружен труп женщины в ванной со следами обварения кипятком. Материалы направлены в СК, - добавил источник.

За последний месяц это уже третий случай в Санкт-Петербурге, когда человек погибает от обварения кипятком в собственной ванне. Так, в феврале трагедия разыгралась в одной из квартир на Штурманской улице. Тогда погибла 94-летняя блокадница. А в январе сильнейшие ожоги 55 процентов тела получила 30-летняя жительница Купчино. За ее жизнь врачи боролись 9 дней. К сожалению, женщина скончалась в больнице.