Более 2 млн цветов привезли в Петербург и Ленобласть накануне 8 марта

Чаще всего везли розы, хризантемы и гвоздики Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более двух миллионов цветов доставлено в Петербург и Ленобласть в преддверии празднования Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

- Больше всего пришло роз, хризантем, гвоздик, лизиантусов и альстромерии. Отправляли чаще всего из Латвии и Армении. Всего привезли 2,2 миллиона цветов, - говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Большая часть цветов выросли в Нидерландах, Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, Италии, Армении, Испании и ЮАР. Все растения перед тем, как попасть на прилавки цветочных магазинов, прошли фитосанитарный контроль сотрудниками Россельхознадзора.