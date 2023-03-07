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НовостиОбщество7 марта 2023 13:08

Более 2 млн цветов привезли в Петербург и Ленобласть накануне 8 марта

Чаще всего везли розы, хризантемы и гвоздики
Анастасия НУРАДИЛОВА
Чаще всего везли розы, хризантемы и гвоздики

Чаще всего везли розы, хризантемы и гвоздики

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Более двух миллионов цветов доставлено в Петербург и Ленобласть в преддверии празднования Международного женского дня. Об этом сообщает пресс-служба регионального Россельхознадзора.

- Больше всего пришло роз, хризантем, гвоздик, лизиантусов и альстромерии. Отправляли чаще всего из Латвии и Армении. Всего привезли 2,2 миллиона цветов, - говорится в сообщении регионального надзорного ведомства.

Большая часть цветов выросли в Нидерландах, Эквадоре, Кении, Колумбии, Израиле, Италии, Армении, Испании и ЮАР. Все растения перед тем, как попасть на прилавки цветочных магазинов, прошли фитосанитарный контроль сотрудниками Россельхознадзора.