Бизнесмен из Петербурга получил 16 лет колонии за стрельбу по людям в баре

Суд назначил мужчине 16 лет колонии Фото: Олег ЗОЛОТО

Октябрьский районный суд вынес приговор бизнесмену из Петербурга, который в 2015 году обстрелял 8 человек в баре. Мужчину обвиняли в причинении вреда здоровью и покушении на убийство. Об этом сообщила Объединенная пресс-служба судов Петербурга 7 марта.

- Суд назначил наказание в виде лишения свободы сроком на 16 лет. Это время мужчина проведет в исправительной колонии строгого режима. Также он выплатит двум потерпевшим 14,5 миллионов рублей и 700 тысяч рублей, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Напомним, 5 октября 2015 года между осужденным и другими посетителями бара на Гороховой улице началась ссора. Дебошир угрожал всем деревянным стулом и самозарядным пистолетом. Из-за бизнесмена пострадали 8 человек. Двое из них получили огнестрельные ранения и тяжкий вред здоровью.

Мужчина какое-то время скрывался от сотрудников правоохранительных органов. Задержать его удалось только в 2020 году.