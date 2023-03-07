Стоимость квартир в новостройках в Петербурге выросла на 7,8% за год Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

В Санкт-Петербурге за последний год цены на квартиры изменились. Причем, цены на первичном рынке стали выше, а вторичка наоборот опустилась в цене, хоть и незначительно. Об этом 7 марта 2023 года пишет газета "Петербургский дневник".

- За год петербургские новостройки подорожали на 7,8 процента, а жилье на вторичном рынке Северной столицы наоборот – снизилось в цене, пусть и всего на 2,12 процента, - пишет издание.

Эксперты по недвижимости отмечают, что такая тенденция, скорее всего, будет прослеживаться и дальше. На данный момент в новостройке средняя цена за квадратный метр составляет 239,1 тысячи рублей. За год цена выросла на 17,3 тысячи рублей.

Что касается вторичного рынка, то средняя стоимость квадратного метра в этом сегменте достигла 207,9 тысячи рублей. Это на 4,5 тысячи меньше, чем годом ранее.