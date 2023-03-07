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НовостиАвто7 марта 2023 13:44

Пробки в 8 баллов сковали Петербург в предпраздничный вечер 7 марта

На дорогах образовались длинные заторы
Анастасия НУРАДИЛОВА
На дорогах образовались длинные заторы

На дорогах образовались длинные заторы

Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Восьмибалльные пробки образовались на дорогах Петербурга в предпраздничный день около четырех часов вечера. Вероятно, это связано с тем, что 7 марта – сокращенный рабочий день у многих петербуржцев. Наглядно ситуацию на дорогах демонстрирует сервис Яндекс.Пробки.

- Длинные пробки заметны в Центральном районе города. Невский проспект стоит весь в направлении к станции метро «Площадь Александра Невского». В обоих направлениях встала Тележная улица, - говорится в сообщении сервиса «Яндекс.Пробки».

Кроме этого, с длинными заторами петербуржцы сталкиваются на Гончарной улице, Суворовском проспекте, 2-ой Советской улице.

Не повезло и тем жителям города, чей путь домой проложен через Петроградский район. В районе одноименной станции метро образовались длинные очереди из машин. Стоят Каменностровский проспект, Большая Пушкарская улица, Малый проспект П. С. и другие.