Мигрант поломал ворота Соборной мечети в Петербурге / Фото: Росгвардия

В Санкт-Петербурге мужчина поломал ворота у Соборной мечети на Петроградской стороне, пытаясь попасть на ее территорию. Инцидент произошел вечером 6 марта 2023 года. Мигрант хотел перелезть через металлические ворота, но по пути повредил механизм. В итоге он оказался не в молитвенном доме, а в полиции. Об этом рассказали в Росгвардии.

- Наряд вневедомственной охраны Росгвардии задержал гражданина одной из среднеазиатских республик, который попытался проникнуть на территорию Соборной мечети на Кронверкском проспекте через металлические ворота. Мечеть была закрыта для посещения, - рассказали стражи порядка.

Мужчину, который пытался перелезть, по камерам наблюдения заметил работник мечети. Он нажал на "тревожную кнопку". Оказалось, что пока мигрант карабкался, он повредил электрический механизм ворот. Сумма ущерба составила 90 тысяч рублей.