Двух парней, расстрелявших подростка, задержали в Петербурге

Злоумышленники напали на 17-летнего петербуржца 3 марта Фото: Олег ЗОЛОТО

В Петербурге задержали двух подозреваемых в нападении на подростка. Инцидент произошел 3 марта на Большом Сампсониевском проспекте. 22-летний и 18-летний парни напали на 17-летнего петербуржца.

- Двое подозреваемых молодых людей задержаны. Сейчас решается вопрос о выборе для них меры пресечения и предъявлении обвинения, - говорится в сообщении пресс-службы СУ СКР по Петербургу.

Напомним, злоумышленники пшикнули парню в лицо перцовым баллончиком и выстрелили в грудь из пускового устройства. Пострадавшему парню помогли медики на месте происшествия. После этого его отпустили домой. Он до сих проходит амбулаторное лечение. О состоянии потерпевшего не сообщается.