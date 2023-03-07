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НовостиОбщество7 марта 2023 14:11

Гиды Петербурга попросили депутатов не принимать закон, позволяющий сносить исторические здания

Их обращение уже на сайте Заксобрания города
Григорий ПЕТРОВ
Гиды Петербурга просят депутатов не принимать закон, позволяющий сносить исторические здания

Гиды Петербурга просят депутатов не принимать закон, позволяющий сносить исторические здания

Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 80 гидов Санкт-Петербурга попросили председателя городского Законодательного собрания Александра Бельского проголосовать против изменения границ исторических зон города, сообщил РБК Петербург.

22 февраля, депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в первом чтении проект закона об изменении границ исторических зон в городе, принятый еще в 2009 году. Он устанавливает, что и как можно строить и реконструировать в городе с учётом исторической ценности уже сложившейся застройки. Однако сейчас новая редакция закона, по мнению гидов и экскурсоводов, допускает нарушение исторического архитектурного наследия.

- Новая редакция закона снимает строительные запреты, которые защищают и сохраняют наш город в угоду реализации транспортных проектов и реновации, что совершенно недопустимо. Мы уверены, что для каждого инфраструктурного проекта возможно найти решение, которое не позволит уничтожать подлинную историю, - сообщается в письме.

Обращение зарегистрировано на сайте городского парламента. В нем представители «Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов» выступили против сноса ряда старинных зданий Северной столицы.

Председатель содружества Сергей Калинин считает, что новый закон позволит нарушить историческое наследие города.