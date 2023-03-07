Гиды Петербурга попросили депутатов не принимать закон, позволяющий сносить исторические здания

Гиды Петербурга просят депутатов не принимать закон, позволяющий сносить исторические здания Фото: Олег ЗОЛОТО

Более 80 гидов Санкт-Петербурга попросили председателя городского Законодательного собрания Александра Бельского проголосовать против изменения границ исторических зон города, сообщил РБК Петербург.

22 февраля, депутаты Законодательного собрания Петербурга одобрили в первом чтении проект закона об изменении границ исторических зон в городе, принятый еще в 2009 году. Он устанавливает, что и как можно строить и реконструировать в городе с учётом исторической ценности уже сложившейся застройки. Однако сейчас новая редакция закона, по мнению гидов и экскурсоводов, допускает нарушение исторического архитектурного наследия.

- Новая редакция закона снимает строительные запреты, которые защищают и сохраняют наш город в угоду реализации транспортных проектов и реновации, что совершенно недопустимо. Мы уверены, что для каждого инфраструктурного проекта возможно найти решение, которое не позволит уничтожать подлинную историю, - сообщается в письме.

Обращение зарегистрировано на сайте городского парламента. В нем представители «Содружества профессиональных гидов-переводчиков и экскурсоводов» выступили против сноса ряда старинных зданий Северной столицы.

Председатель содружества Сергей Калинин считает, что новый закон позволит нарушить историческое наследие города.