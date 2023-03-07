Петербург вошел в тройку популярных туристических направлений в преддверии 8 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

Петербург стал одним из самых популярных туристических направлений в преддверии 8 марта. Город вошел в тройку лидеров и занял второе место после Сочи. Об этом 7 марта сообщает пресс-служба Смольного.

- К такому выводу пришли специалисты аналитической службы Ассоциации туроператоров России, изучив данные туристских компаний. Рейтинг составлен на основе забронированных десятидневных туров, начинающихся с 1 по 7 марта и захватывающих выходной день 8 марта, - добавили в ведомстве.

По мнению аналитиков, Северная столица привлекает туристов ценовой доступностью. Десятидневные туры с проживанием и авиаперелетом могут обойтись желающим всего за 40 тысяч рублей. Город на Неве впечатляет гостей достопримечательностями, яркими событиями и неповторимой атмосферой.