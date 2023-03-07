Подземный переход выроют под площадью у Биржевого моста в Санкт-Петербурге

У Биржевого моста собираются строить подземный переход. Фото: Олег ЗОЛОТО

Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Санкт-Петербурга одобрил план строительства подземного перехода под площадью Академика Лихачева.

Об этом проекте стало известно ещё в конце февраля, хотя контракт заключили еще в сентябре прошлого года. На официальном сайте КГИОП заявлено, что заказчиком является АО «Институт Гипростроймост – Санкт Петербург».

- Проектом предусматривается строительство подземного пешеходного перехода. Указанные работы соответствуют требованиям, - указано там же.

Подземный переход построит компания «Возрождение», она же и сделает капитальный ремонт Биржевого моста. Однако для того, чтобы дважды не перекрывать дороги, власти Северной столицы увяжут строительство с работами по капремонту Биржевого моста в целях снижения неудобства для жителей города.