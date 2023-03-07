Более 170 километров дорог капитально отремонтируют в Санкт-Петербурге и Ленобласти

Более 170 километров дорог ждет капремонт в Санкт-Петербурге и Ленобласти в 2023 году. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Масштабный ремонт дорог затронет «Санкт-петербургское южное полукольцо», трассу А-180 «Нарва», М-10 «Россия» и Р-21 «Кола» в Гатчинском, Тосненском, Ломоносовском, Волосовском и Кировском районах. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Управления дорог «Северо-запад».

Капремонт продолжится и на трассе Р-23 Санкт-Петербург - Псков- Пустошка - Невель, вплоть до границы с союзной Республикой Беларусь. Работы на этом участке идут с опережением сроков, они уже практически завершены.

- На КАД Санкт-Петербурга по полосам отремонтируют 97-й километр, в плановом режиме заменить планируется четыре деформационных шва, - добавили в ФКУ Упрдор "Северо-Запад".

В Ленобласти будут реконструированы целых шесть крупных трасс: развязка на дороге М-10 «Россия» в Ям-Ижоре, участок трассы Р-21 вблизи Синявино, а также участки трасс Р-23 и А-120 у Больших Колпанов.

Также реконструируют еще и участок трассы А-181 «Скандинавия» под Выборгом.