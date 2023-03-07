В Петербурге на несколько месяцев ограничат проезд сразу в нескольких оживленных районах

На севере Петербурга почти на месяц ограничат проезд на оживленном перекрестке. Фото: Олег ЗОЛОТО

В Санкт-Петербурге на несколько месяцев ограничат движение в пяти районах города из-за капитальных ремонтно-строительных работ, сообщают в ГАТИ.

На перекрестке проспекта Художников и проспекта Луначарского движение ограничат с 10 марта по 6 апреля. Причина - реконструкция светофора.

В Выборгском районе с 9 марта по 22 апреля ограничат движение по Боткинской улице от улицы Академика Лебедева до Большого Сампсониевского проспекта. Причина - ремонт трамвайных путей.

- В Центральном районе с 10 марта по 29 декабря в связи с производством работ по размещению фасадных лесов ограничивается движение транспорта у дома 19 по улице Восстания, - также сообщают в ГАТИ.

В Адмиралтейском районе с 9 марта по 15 октября ограничат движение по набережной Крюкова канала от площади Труда до Большой Морской улицы. Причина - ремонт набережной реки Мойки.

В Курортном районе с 9 по 22 марта ограничат проезд по улице Коммунаров до Зоологического переулка до дома №34 по улице Коммунаров. Причина - строительство инженерных сетей.