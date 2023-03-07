Губернатор Ленобласти Александр Дрозденко поздравил всех женщин с 8 Марта. Фото: Скриншот из видео

Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поздравил женщин с наступающим Международным женским днем. Видео с приятными пожеланиями появилось в телеграмм-канале главы региона в преддверии праздника.

- Дорогие женщины, сегодня – Ваш праздник. С наступлением весны, с 8 марта, с вами – мы всегда связываем добрые перемены в своей жизни. С вами приходит участие и любовь, желание защищать и оберегать вас, - отметил Александр Дрозденко.

В своем обращении он пожелал дамам любви, благополучия в семьях, а тем, кто ждет близких с передовой – поделал встретить их невредимыми.

Видеопоздравление было снято в Гатчинском районе на одной из площадок волонтерского клуба мастериц, которые плетут маскировочные сети для дальнейшей отправки их в зону проведения специальной военной операции.

- Очень трогает то, что здесь происходит, - отметил глава региона.