В Петербурге арестовали двух мужчин, выстреливших в подростка из ракетницы Фото: Олег ЗОЛОТО

Выборгский районный суд Петербурга выбрал меру пресечения двум мужчинам, которые напали на 17-летнего подростка с ракетницей. Напомним, инцидент произошел 3 марта на Большом Сампсониевском проспекте. Позже злоумышленников задержали.

- Оба дебошира арестованы на два месяца. В следственном изоляторе они будут, как минимум, до 4 мая, - говорится в сообщении Объединенной пресс-службы судов Петербурга.

Напомним, мужчины распылили в лицо подростка перцовый баллончик, избили по лицу и телу, ударили шокером и выстрелили в грудь из ракетницы. С места происшествия пострадавшего госпитализировали в больницу. Там ему оказали медицинскую помощь и отпустили домой. Парень до сих пор проходит амбулаторное лечение.