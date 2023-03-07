Сотрудники таможни в Пулково изъяли более 2 млн рублей у пассажира из Ташкента

Мужчина не задекларировал наличные. Фото: СЗТУ

Сотрудники таможенного поста в Пулково изъяли крупную сумму денег у пассажира, прилетевшего из Ташкента. Мужчина не задекларировал наличные и пытался пересечь границу через «зеленый» коридор.

- У пассажира из Ташкента обнаружено в багаже 32100 евро и 493100 рублей. Эти деньги не задекларированы. По закону наличные суммой больше 10000 долларов США должны декларироваться, - сообщает пресс-служба Северо-Западного таможенного управления.

Сейчас сотрудники Пулковской таможни устанавливают все обстоятельства и разбираются в инциденте. После проведенной проверки будет принято решение о том, какие меры будут назначены пассажиру из Ташкента, нарушившего правила ввоза наличных.