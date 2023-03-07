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НовостиДом. Семья7 марта 2023 18:10

Застрявшую в заборе косулю спасли в Лужском районе Ленобласти

Животное лечат ветеринары
Анастасия НУРАДИЛОВА
Животное лечат ветеринары. Фото: Скриншот из видео

Животное лечат ветеринары. Фото: Скриншот из видео

Сотрудники Комитета по животному миру Ленинградской области спасли косулю в Лужском районе. Животное застряло в заборе одного из домов деревни Запередолье. Сильно пострадал кожный покров самки – понадобилась помощь людей.

- Сейчас косулю лечат ветеринары. Есть опасения, что она сильно переохладилась. После лечения даму отпустят обратно, - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Во время лечения за животным будет наблюдать егерь Ленинградского общества охотников и рыболовов и инспектор Комитета по животному миру. На опубликованных кадрах видно, что на теле косули образовались серьезные раны – питомец содрал кожу на туловище.