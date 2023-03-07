В Выборгском районе Ленобласти экс-глава комитета по финансам получил 12 лет колонии за мошенничество

Суд вынес приговор бывшему чиновнику Фото: Олег ЗОЛОТО

Суд вынес приговор бывшему председателю комитета финансов администрации Выборгского района Ленобласти. Мужчину обвиняли в мошенничестве в крупном размере. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР по Ленобласти.

- Обвиняемый с 2014 по 2018 годы вносил в документы ложные сведения о выполненных работах, в том числе о капитальном ремонте зданий и помещений в Выборге. На самом деле ремонта там не было, хотя на эти цели деньги выделялись из бюджета Выборгского района, - говорится в сообщении ведомства.

Деньги переводились на счета подконтрольных юридических лиц, а потом были переданы чиновнику. Таким образом, он получил более 191 миллиона рублей. Суд назначил мужчине 12,5 лет лишения свободы. Это время он проведет в исправительной колонии строгого режима.