Петербурженка обнаружила два трупа, придя в гости к родственнику

В деле разбираются сотрудники правоохранительных органов Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Жительница Петербурга обнаружила в квартире родственника два трупа. Брат более двух недель не выходил на связь, и женщина решила проверить, как он поживает. Она открыла дверь своим ключом, и сразу почувствовала жуткий неприятный запах. Внутри она увидела два трупа – своего брата и незнакомку.

- Все произошло в Калининском районе на улице Вавиловых вечером 6 марта. На телах не было следов насильственной смерти, - пишет «Мойка 78».

На место происшествия сразу приехали сотрудники правоохранительных органов и судмедэксперты. Специалисты выяснили, что мужчина и женщина погибли не менее двух недель назад. Тела направлены в морг для установления причин смерти. В деле разбираются сотрудники Следственного комитета.