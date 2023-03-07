Сильный снег и метель прогнозируют в Ленобласти 8 марта Фото: ПЫХАЛОВА Юлия (архив)

В праздничный день в Ленинградской области ожидается облачная погода с прояснениями. В большинстве районов ночью пройдет небольшой, местами умеренный снег. Утром и днем он станет сильным. Синоптики прогнозируют метель.

- Ночью и днем юго-восточный ветер подует со скоростью от 8 до 13 метров в секунду. Во второй половине дня скорость южного ветра составит 5-10 метров в секунду, - говорится в сообщении пресс-службы ГУ МЧС России по Ленобласти со ссылкой на ФГБУ «Северо-Западное УГМС».

Ночью температура воздуха будет колебаться от -7 до -12 градусов, в некоторых районах похолодает до -18. Днем ожидается от +1 до -4 градусов. На дорогах будет гололедица и сложная обстановка. Синоптики прогнозируют понижение атмосферного давления.