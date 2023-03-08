Человек погиб на загоревшемся диване в доме на бульваре Новаторов в Петербурге

Человек погиб в пожаре на бульваре новаторов в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Человек погиб в пожаре в доме №59 на бульваре Новаторов в Кировском районе Петербурга. Все произошло в ночь с 7 на 8 марта. В какой-то момент в четырехкомнатной квартире загорелся диван, на котором лежал человек. Спасти его не вышло, он погиб на месте. Еще один жилец квартиры пострадал, с различными травмами его госпитализировали в больницу.

- В час ночи огонь потушили. Обгорел только диван в одной из комнат. Пожар ликвидировали 15 спасателей на трех единицах техники, - уточнили в пресс-службе ГУ МЧС России по Петербургу.

Добавим, что причины пожара сейчас выясняют. Не исключено, что жильцы квартиры сами виноваты в произошедшем.