Несколько домов на севере Петербурга остались без света в ночь на 8 марта

Блэкаут в Приморском районе Петербурга продержался пару часов. Фото: vk.com/spb_today

Блэкаут наступил в нескольких жилых кварталах на севере Петербурга в ночь на 8 марта. На отключение света пожаловались жители Приморского района. Фотографии с темных улиц публиковали в сообществе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург» во «Вконтакте».

- Света нет от метро «Черная Речка» до «Старой деревни», - жаловались горожане.

В комментариях петербуржцы перечисляли улицы, попавшие под внезапное отключение света: Школьная, Дибуновская, Савушкина, Новороссийской а также на проспекте Пархоменко и Институтском проспекте. Как рассказали spb.kp.ru в пресс-службе «Ленэнерго», проблему оперативно устранили.

- Специалисты восстановили электроснабжение в Приморском районе Петербурга к 00:25 8 марта. Все потребители получают электроэнергию в полном объеме. Свет отключался из-за технологического нарушения на оборудовании 6 кВ (силового кабеля. – Прим.ред.), - добавили в «Ленэнерго».