Группа незнакомцев опоила 13-летнего парня наркотиком в ТЦ на шоссе Революции

Группа неизвестных опоила 13-летнего парня наркотиком в торговом центре в Петербурге. Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

Группа подростков дала выпить неизвестную наркотическую жидкость 13-летнему парню в кафе в торговом центре на шоссе Революции в Петербурге. По словам источника АН «Оперативное прикрытие», это произошло 7 марта примерно в 21:00. Мальчику стало плохо, и ему вызвали скорую помощь. Парня госпитализировали с острым отравлением.

- Предварительно, он принял бутират. Врачи оценивают состояние пострадавшего как средней степени тяжести, - говорит источник в правоохранительных органах.

Добавим, что сам парень уже пришел в сознание. По его словам он малознаком с группой молодых людей, которая опоила его. Полиция проводит проверку по факту происшествия и ищет наркоманов. Родителям мальчика уже сообщили об инциденте.