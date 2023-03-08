Каждая вторая петербурженка рассчитывает на зарплату до 80 тысяч рублей

Аналитики рынка труда выяснили, чего хотят от работы женщины Петербурга. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики hh.ru к 8 марта составили статистику по резюме соискательниц и поделились данными с «КП-Петербург». Оказалось, что каждое второе резюме принадлежит женщинам, а самая популярная среди них должность – администратор.

Также местные жительницы интересуются профессиями менеджера по работе с клиентами и бухгалтера. Не проходят мимо и вакансий инженера ПТО, геолога, охранника, машиниста и оператора станков. На подобные вакансии откликается примерно 10% местных соискательниц.

При поиске работы 41% петербурженок рассчитывает на зарплату до 80 000 рублей. Гораздо меньшее количество претендует на сумму до 40 000 рублей. А оплату труда до 160 000 рассматривают только 3%.

Почти половина местных работниц с высшим образованием. 16% женщин Петербурга закончили колледжи и техникумы. На рынке труда большинство дам рассматривают вакансии с опытом работы. Начинающие специалистки не отстают – на графу «без опыта» откликается около 20% девушек.

– Абсолютное большинство женщин рассматривают работу с полной занятостью (91%). На удаленку планирует выйти каждая третья соискательница, а более 4 000 петербурженок готовы трудиться вахтовым методом, – говорится в сообщении аналитиков рынка труда.