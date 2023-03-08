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НовостиОбщество8 марта 2023 7:49

Каждая вторая петербурженка рассчитывает на зарплату до 80 тысяч рублей

Об этом сообщили аналитики hh.ru
Элеонора КУРЮМОВА
Аналитики рынка труда выяснили, чего хотят от работы женщины Петербурга.

Аналитики рынка труда выяснили, чего хотят от работы женщины Петербурга.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Аналитики hh.ru к 8 марта составили статистику по резюме соискательниц и поделились данными с «КП-Петербург». Оказалось, что каждое второе резюме принадлежит женщинам, а самая популярная среди них должность – администратор.

Также местные жительницы интересуются профессиями менеджера по работе с клиентами и бухгалтера. Не проходят мимо и вакансий инженера ПТО, геолога, охранника, машиниста и оператора станков. На подобные вакансии откликается примерно 10% местных соискательниц.

При поиске работы 41% петербурженок рассчитывает на зарплату до 80 000 рублей. Гораздо меньшее количество претендует на сумму до 40 000 рублей. А оплату труда до 160 000 рассматривают только 3%.

Почти половина местных работниц с высшим образованием. 16% женщин Петербурга закончили колледжи и техникумы. На рынке труда большинство дам рассматривают вакансии с опытом работы. Начинающие специалистки не отстают – на графу «без опыта» откликается около 20% девушек.

– Абсолютное большинство женщин рассматривают работу с полной занятостью (91%). На удаленку планирует выйти каждая третья соискательница, а более 4 000 петербурженок готовы трудиться вахтовым методом, – говорится в сообщении аналитиков рынка труда.