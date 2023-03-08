Скульптуру Елизаветы II вернули на балкон в Ковенском переулке спустя полгода после демонтажа из-за жалобы

Скульптура Елизаветы II вернулась на балкон в Ковенском переулке в Петербурге. Фото: vk.com/mytndvor

Скульптуру Елизаветы II вернули на балкон в Ковенском переулке спустя полгода после того, как на нее пожаловался один из местных жителей, посчитавший королеву Британии «приверженицей нацизма». По обращению горожанина районное жилищное агентство фигуру в итоге убрало. Однако каким-то образом Елизавета II снова «вышла» на балкон. Разве что наряд сменила. В остальном – все еще держит в руках российский флаг.

Раньше Елизавета была такой, пока ее не демонтировали. Фото: vk.com/mytndvor

- Помолодела, похорошела и сменила небесно-голубой наряд на ярко-алый! – прокомментировали неожиданное возвращение активисты в группе «Центральный район за комфортную среду обитания» во «Вконтакте».

Теперь жители района гадают, напишет ли кто-нибудь очередную жалобу на скульптуру покойной королевы Великобритании.