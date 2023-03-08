Кронштадтский комплекс «Люнет Литке» стал объектом культурного наследия региона

Комплекс люнета Литке в Кронштадте признали памятником. Фото: КГИОП Петербурга

Комплекс «Люнет Литке» из Кронштадта стал памятником. Глава Комитета по госконтролю использованию и охране памятников истории и культуры (КГИОП) Сергей Макаров распорядился внести земляное укрепление в единый государственный реестр как объект культурного наследия регионального значения. Причиной стала оценка исторической роли укрепления в развитии минно-артиллерийского дела в России.

«Литке» – одно из немногих сохранившихся земляных укреплений Кронштадтской крепости XIX века. Изначально постройка представляла из себя батарею. Название же она получила по имени военачальника Адмирала Литке, который участвовал в ее постройке. Уже позже, в 1863-1864 годах, «Литке» перестроили в люнет.

– В разные годы постройка использовалась под военные нужды. Укрепление несколько раз переоборудовали: в склад для хранения пороха, минных приборов и даже воинскую часть, – сообщили на сайте комитета.