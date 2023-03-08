От проблем с сердцем умер петербургский режиссер и актер Николай Русский. Фото: СОЦСЕТИ

В Тамбове в ночь с 7 на 8 марта внезапно скончался 40-летний петербургский режиссер и актер Николай Русский. Утратой для всего театрального сообщества поделился художественный руководитель воронежского Никитинского театра Борис Алексеев на своей странице ВКонтакте. Предварительной причиной смерти считают проблемы с сердцем.

– Его метод работы, репетиции были наполнены любовью к каждому из нас. Всегда музыкальные, вокальные пластические, сложные, филологические – его спектакли стали лицом нашего театра, помогли определить стиль и направление всей дальнейшей работы, – рассказал, вспоминая ушедшего, Борис Алексеев.

Его постановки поражали и зрителей и актеров. Первые с упоением смотрели «Цыганского барона» по авторскому рассказу режиссера и «К. Рассказы» (Письмо отцу) по Кафке. Вторые «поддавались его обаянию и с первых минут отдавались замыслу, этюдам и поискам».

Коля Русский – именно так он запомнился в искусстве – стал автором целого поколения театральных постановок.