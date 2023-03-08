Бойцы ОМОНа поздравили петербурженок с 8 марта

ОМОН удивил петербурженок тюльпанами утром 8 марта. Фото: Росгвардия Петербурга

С Международным женским днем жительниц Петербурга традиционно поздравляют сотрудники ОМОН «Бастион» ГУ Росгвардии. Отряд особого назначения не скупится на эмоции и вручает петербурженкам самые весенние цветы – тюльпаны.

Женщины были приятно удивлены сюрпризу. Фото: Росгвардия Петербурга

У остановившихся на канале Грибоедова служащих даже в праздники все по уставу: форма, бронежилеты и выправка. Только цветы в руках ОМОНа и широкие улыбки в ответ на женское смущение ломают стереотипы о подразделении. Проходящие дамы удивления своего также не скрывают и благодарят за весенний подарок в этот морозный день.

– Каждый несет свою службу, которая требует и моральных сил, и ощущения надежного тыла. Все это даете нам вы – любимые женщины, – поделились в пресс-службе Росгвардии Петербурга.