Полицейский пес помог задержать грабителя, укравшего сумку у пенсионерки в Петербурге

Служебный пес помог задержать мужчину, укравшего сумку у пенсионерки в Петербурге. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Вечером 6 марта наряд полиции силами розыскной собаки задержали подозреваемого в грабеже пенсионерки на Социалистической улице в Петербурге. Тогда же его доставили в отдел МВД, где на него составили протокол по статье за мелкое хулиганство.

– Ранее 3 марта потерпевшая пенсионерка обратилась в полицию. Заявительница рассказала, что в этим вечером ее избил неизвестный, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. - Кроме того, нам известно, что мужчина украл у нее сумку с телефоном, банковской картой с пятью тысячью рублями и документами.

На следующий день правоохранительные органы возбудили уголовное дело по факту грабежа. Чтобы найти преступника, полицейские использовали служебно-розыскную собаку. С ее помощью удалось обнаружить мобильный телефон пострадавшей. Он оказался в урне на Советской улице города Кировска. Сейчас подозреваемый задержан. Сотрудниками полиции ведется следствие.