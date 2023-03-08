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НовостиОбщество8 марта 2023 11:36

Цветы подорожали на 13 процентов к 8 марта в Петербурге

Средняя стоимость букета в Северной столице достигла 2 213 рублей
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
Дмитрий РОЖДЕСТВЕНСКИЙ
К 8 марта в Петербурге средняя стоимость букета цветов подорожала на 13 процентов.

К 8 марта в Петербурге средняя стоимость букета цветов подорожала на 13 процентов.

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цветы подорожали на 13 процентов к 8 марта в Петербурге. Об этом заявляют аналитики сервиса «Тинькофф Касса». Итого за букет в Международный женский день жители Северной столицы в этот раз платят в среднем 2 213 рублей. Для сравнения, дороже цветы стоят только в Уфе (2 588 рублей) и Москве (2 774 рублей). При этом эксперты пришли к выводу, что покупка букетов в сам праздничные день обходится дешевле, чем 7 марта. Это происходит в том числе из-за скидок, потому что продавцы набрали себе кучу цветов и хотят распродать их всех, но ен факт, что это у них получится.

- В среднем по России цена букета составляет 1 962 рублей, - уточняют «цветочные» аналитики.

К слову, ранее в Петербурге напротив «Гостиного двора» снесли нелегальный ларек, где продавали цветы по заниженной стоимости. К нелегальным торговцам выстраивалась целая толпа.