К 8 марта в Петербурге средняя стоимость букета цветов подорожала на 13 процентов. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Цветы подорожали на 13 процентов к 8 марта в Петербурге. Об этом заявляют аналитики сервиса «Тинькофф Касса». Итого за букет в Международный женский день жители Северной столицы в этот раз платят в среднем 2 213 рублей. Для сравнения, дороже цветы стоят только в Уфе (2 588 рублей) и Москве (2 774 рублей). При этом эксперты пришли к выводу, что покупка букетов в сам праздничные день обходится дешевле, чем 7 марта. Это происходит в том числе из-за скидок, потому что продавцы набрали себе кучу цветов и хотят распродать их всех, но ен факт, что это у них получится.

- В среднем по России цена букета составляет 1 962 рублей, - уточняют «цветочные» аналитики.

К слову, ранее в Петербурге напротив «Гостиного двора» снесли нелегальный ларек, где продавали цветы по заниженной стоимости. К нелегальным торговцам выстраивалась целая толпа.