Смертельное лобовое ДТП произошло 7 марта на трассе «Санкт-Петербург-Псков»

Человек погиб в лобовом ДТП на трассе «Санкт-Петербург-Псков». Фото: Артем КИЛЬКИН (архив)

7 марта около 11:00 на трассе «Санкт-Петербург-Псков» на встречку вылетел «Хендай Солярис» и врезался в «Ладу Ларгус». Водитель последней скончался в больнице, виновницу аварии госпитализировали в состоянии средней тяжести. Полиция сейчас проводит проверку обстоятельств ДТП.

По предварительной информации, водитель «Хендай Соляриса» ехала из Петербурга в сторону Пскова и решила пренебречь правилами ПДД и выехала на встречку.

– Водитель «Лады» от полученных повреждений и ран скончался в больнице, а его пассажир в состоянии средней степени тяжести госпитализирован в больницу, – сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.

Саму нарушительницу также госпитализировали в больницу в состоянии средней тяжести. Против нее возбудили уголовное дело по факту нарушения правил дорожного движения.