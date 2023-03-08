Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело на африканских мигрантов, издевавшихся над петербургскими детьми

Быстрыкин заинтересовался историей о том, что африканские мигранты травят соседских детей в Петербурге. Фото: Олег ЗОЛОТО

Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после того, как к нему обратились жители Выборгского района Петербурга. Ранее городские СМИ сообщали о семье мигрантов из Африки, неоднократно распускавших руки на соседей. Бастыркин также поручил следователям представить ему доклад о ходе и результатах дела. Контролирует расследование и центральный аппарат ведомства.

– В соцсетях появилась информация о нападениях группы мигрантов из одной из африканских стран на несовершеннолетних, нанесении им побоев и краже имущества в Выборгском районе Петербурга, – сообщила пресс-служба СК России.

Пострадавшие даже писали коллективное заявление прокурору и руководителю следственного отдела. Но никакого ответа не последовало. Сейчас семьи, проживающие в Выборгском районе, бояться оставлять детей одних на улице. Также появилась информация, что главу африканского семейства депортируют из России.